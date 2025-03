Fahrrad geschenkt für beste Fahrradprüfung

Radfahrperfektionsprüfung für 1.460 Schüler



Linz. In Linz haben heuer insgesamt 1.460 Schüler aus 25 Neuen Mittelschulen und AHS die Radfahrperfektionsprüfung abgelegt. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Radfahrperfektionsprüfung sind Verkehrszeichen und Vorrangregeln.„Der Umgang mit Verkehrsregeln ist bereits im Schulalter besonders wichtig. Dies nicht nur, um das Gefahrenpotenzial für die Kinder auf dem Schulweg zu minimieren, sondern auch im Hinblick auf eine größtmögliche Verkehrssicherheit mit dem Fahrrad. Die freiwillig absolvierten Radfahrperfektionsprüfungen im Rahmen der Kooperation der Polizei mit den Linzer Schulen spielen dabei eine wesentliche Rolle“, betont der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer.

„Das Fahrrad erfreut sich in Linz ständig steigender Beliebtheit. Die wachsende Begeisterung für dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel gilt es an die Jugend weiterzugeben. Unsere Aktionen seitens der Stadt Linz und die Verkehrserziehung in den Linzer Schulen tragen zusammen dazu bei, Schüler*innen zu verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmer*innen zu machen“, so der Linzer Mobilitätsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).

„Die Radfahrperfektionsprüfungen erlauben es den Schülerinnen und Schülern, Verkehrsregeln aufzufrischen und praktische Fähigkeiten im Straßenverkehr zu üben. Unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern soll es dadurch ermöglicht werden, gesund und sicher auf den Linzer Straßen unterwegs zu sein – auch als Vorbereitung auf eine sichere spätere Nutzung von Kfz“, so der Linzer Sicherheitsreferent Stadtrat Michael Raml (FPÖ).

Die Verkehrserziehungsaktion wird nun bereits seit 32 Jahren in den Linzer Pflichtschulen und Linzer AHS angeboten. Hauptzielgruppe sind Kinder der 6. Schulstufe im Alter von 12 Jahren. Durch das zusätzliche praktische Training können alltägliche Gefahrensituationen gezielt in einem sicheren Umfeld geübt werden. Die Radfahrperfektionsprüfungen wurden in den jeweiligen Schulen von der Polizei durchgeführt. Dabei wurde ein im Vergleich zu den Radfahrprüfungen an den Volksschulen wesentlich erweitertes Wissen abgefragt.

150 Teilnehmer konnten heuer die Prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen. Als Anerkennung erhielten sie Urkunden und attraktive Preise wie Sportfahrräder, Fahrradzubehör und andere Sportartikel.

Die besten beiden „Prüflinge“, ein Mädchen und ein Bub, erhielten jeweils ein Fahrrad. Die Veranstaltung wurde von Land OÖ, Magistrat Linz, von der OÖ. Sparkasse, Radsport Brückl, der Wiener Städtischen, dem Maximarkt, WAG, AK OÖ, Raiffeisenlandesbank OÖ, Linz AG, VOEST Alpine und Fachhandel Bike Feeling unterstützt.

Die Preisverleihung fand im Volkshaus Franckviertel im Beisein von Bürgermeister Dietmar Prammer, Vizebürgermeister Martin Hajart und Stadtrat Michael Raml statt.