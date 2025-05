"Fat House" vor der Kaiservilla: Objekte von Erwin Wurm in Bad Ischl

50 Exponate im und vor dem Marmorschlössl - Stark gebogenes Segelschiff extra für die bis 26. Oktober laufende Schau geschaffen - "Bad People" ab 18. Juni in Gmundner Keramik Manufaktur - BILD

Bad Ischl. Der Erfolg der Ai-Weiwei-Ausstellung hat die Oberösterreichische Landes-Kultur-GmbH animiert, auch heuer wieder das Areal der Kaiservilla in Bad Ischl mit Werken eines Künstlers von internationalem Renommee zu bespielen: dem Österreicher Erwin Wurm. Seine Methode für einen "klareren Blick", das "Paradoxe und Absurde", präsentierte er am Freitag selber bei einem Presserundgang durch seine Ausstellung, die am Samstag eröffnet wird und bis 26. Oktober dauert.

Kuratiert wurde die Ausstellung mit gut 50 Exponaten - überwiegend Skulpturen aus Stoff, Metall, Acryl, Marmor und Glas - von Landes-Kultur-GmbH-Direktor Alfred Weidinger und Lucas Cuturi. Sie umfasst Arbeiten aus den vergangenen drei Jahrzehnten, die teils persönliche Einblicke in das Leben des Künstlers geben. Die gezeigten fünf Wärmflaschen aus Muranoglas (2023) in warmen Farbtönen nannte Wurm "Mutter", die für ihn soziale Geborgenheit und Wärme bedeute.

Aber auch Klassiker wie "Fat House" (2003) und "Fat Convertible" (2019), aufgefettete kleinbürgerliche Statussymbole wie Einfamilienhäuser oder Autos, sind im Park aufgestellt. Die "Schule", die Wurm für Bad Ischl adaptiert hat, ist in den Stallungen zu sehen. Die Hauptausstellung im Marmorschlössl nimmt auf die Räumlichkeiten der ehemaligen Sommerresidenz von Kaiserin Sisi Bezug, erklärte Cuturi.

Wurstsemmel in einstiger Küche des Marmorschlössl

So steht etwa im leuchtenden Gelb in ihrem ehemaligen Schlafzimmer "Hoody" aus dem Jahr 2024, stellvertretend für die Jogginghosen-Kultur der Jetztzeit. In der einstigen Küche wecken "kulinarische Vertreter österreichischer Volkskultur" wie die Extrawurstsemmel, das "Flying Objects to escape from Home" von 2008, den Hunger.

Gleich im ersten Raum im Erdgeschoss erwartet den Besucher ein Segelschiff mit extremer Biegung. Das "Star"-Boot hat Wurm in Zusammenarbeit mit einer Werkstatt aus dem Salzkammergut, wo der Segelsport eine besondere Bedeutung habe, eigens für die Ausstellung geschaffen.

Kino im "Fat House"

Im Inneren des "Fat House" gibt es ein kleines Kino, in dem eine Auswahl von Wurms Videoarbeiten gezeigt wird. Ab Juli starten in den zweiten Stallungen die "One Minute Sculptures", in denen Personen mit Alltagsgegenständen irgendwie posieren. Im Selbstversuch können diese von Besuchern interaktiv nachgestellt werden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sah die neuerliche Ausstellung eines weltbekannten Künstlers in Bad Ischl als weiteren Beleg dafür, dass die Kulturregion Salzkammergut von "internationalem Anspruch geprägt ist".

Erwin-Wurm-Schwerpunkt in Oberösterreich

Die Landes-Kultur-GmbH hat 2025 einen Wurm Schwerpunkt. Noch bis 7. September sind im Francisco Carolinum Linz fotografische Werke zu sehen, nach der Eröffnung in Bad Ischl, werden ab 18. Juni in der Gmundner Keramik Manufaktur "Bad People", neue keramische Arbeiten von paradoxen Menschendarstellungen ausgestellt.