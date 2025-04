Festivalfieber bei freiem Eintritt: STREAM erobert Linz

Linz wird zur Festivalzone: Das STREAM FESTIVAL verwandelt am 30. und 31. Mai 2025 die Innenstadt in eine Bühne für Musik, Talks und Clubkultur – alles bei freiem Eintritt!

Nach dem erfolgreichen Clubformat 2024 kehrt das STREAM FESTIVAL 2025 als Open-Air-Highlight zurück in die Linzer Innenstadt. Zwei Tage lang sorgen internationale Top-Acts, lokale Talente und angesagte DJs bei freiem Eintritt für Festivalstimmung – von der FM4-Bühne am Pfarrplatz bis zu den Clubnächten in Solaris, KAPU und Stadtwerkstatt. Ergänzt wird das Programm durch spannende Talks zu Popkultur, KI und Nachhaltigkeit. Kunst trifft Clubkultur in der Ausstellung "Spill & Bleed", Workshops laden zum Mitmachen ein. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Diversität und Awareness wird das STREAM FESTIVAL erneut zum urbanen Erlebnis für alle Generationen.