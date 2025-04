Feuer in Sauna: Therme mit Dutzenden Gästen evakuiert

Dichter Rauch breitete sich im Gebäude aus.

OÖ. Schock in der Therme in Bad Hall am Mittwochabend! Ein Brand im Saunabereich löste am Mittwochabend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei aus. Die komplette Therme musste geräumt werden – Dutzende Besucher wurden aufgefordert, das Gebäude sofort zu verlassen.

Zunächst ging bei der Feuerwehr nur ein Brandmeldealarm ein. Doch vor Ort bot sich ein dramatisches Bild: In einer Sauna loderten Flammen, der Bereich war bereits evakuiert. Dichter Rauch breitete sich bereits aus, die Ursache zunächst unklar! Aus Sicherheitsgründen wurde die gesamte Therme geräumt.

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Mehrere Dutzend Gäste mussten sofort ins Freie. Verstärkung einer zweiten Feuerwehr wurde angefordert. Doch zum Glück: Die Lage war schnell unter Kontrolle. Zum Glück gab es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt in dem Fall.