Feuerwehreinsatz im ehemaligen Pro Kaufland

In einem leerstehenden Einkaufszentrum in Linz-Urfahr brach am Sonntagabend ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Sonntagabend brach im ehemaligen Pro Kaufland in Linz-Urfahr ein Brand aus. Passanten alarmierten die Feuerwehr, als sie Rauch entdeckten. Die Berufsfeuerwehr Linz und die Freiwillige Feuerwehr St. Magdalena löschten die Flammen mit 40 Kräften und 11 Fahrzeugen. Die Brandursache ist noch unklar. Ob der Umbau des Gebäudes betroffen ist, wird geprüft.



















