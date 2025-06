Finanzspritze für Flughafen Linz in Höhe von 8 Millionen Euro

Ein Aus der Linzer Flughafens steht nicht zur Debatte.

Linz. Der Linzer Flughafen steht seit Pandemiebeginn wirtschaftlich nicht gut da. 2024 checkten nur noch 180.000 Passagiere in Linz-Hörsching ein, vor 15 Jahren waren es noch 680.000 Fluggäste. Nur beim Frachtaufkommen konnte man zuletzt zulegen.

Die Stadt Linz plant nun für die Jahre 2025 und 2026 jeweils zwei Millionen Euro an den Linz Airport zu zahlen. Zusammen mit dem Land Oberösterreich, das ebenfalls 50 Prozent der Anteile hält, ergeben sich so rund acht Millionen Euro an öffentlichen Zuschüssen – das sind fast 11.000 Euro pro Tag. „Es geht darum, dass wir die Zahlungsfähigkeit des Flughafens aufrechterhalten. Das ist auch mit unseren Wirtschaftsprüfern rechtlich abgeklärt“, sagt der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) im ORF-Interview.

Der Linzer Gemeinderat stimmt über die Finanzspritze am Donnerstag ab. Grüne, MFG und KPÖ kritisieren diese finanzielle Unterstützung scharf.

×

KPÖ-Gemeinderat Michael Roth-Schmida dazu: „Einige Bahnstrecken in Oberösterreich stehen vor dem Aus. Stattdessen sollen Millionen in eine Verkehrsinfrastruktur ohne Zukunft fließen, die vor allem den Bedürfnissen der Reichen und der Wirtschaft auf Kosten der Allgemeinheit dient."