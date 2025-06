Wie Trumps Zoll-Politik Europa Milliarden in die Kassen spülen könnte

Inmitten der Zollpolitik um Trump, Europa und dem Rest der Welt zeigt sich ein Trend auf:: Wirtschaftsexperten sehen eine Milliarden-Chance für Europa und sind überzeugt: Wir können die Situation für uns nutzen!

Denn bisher überschlugen sich die Berichte und Einschätzungen: Investoren machten einen großen Bogen um Europa - wegen hoher Steuern und Energiepreise, Bürokratie-Hindernisse und Regeln. Doch JETZT gibt es einen gegenteiligen Trend!

Denn einerseits ist die Unsicherheit laut Experten "Gift für Investoren". Auf der anderen Seite aber, denken große Investoren auch darüber nach, ob sie vom Dollar in den Euro und von US-Aktien in europäische Aktien wechseln sollten - so die Einschätzung von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gegenüber der deutschen Bild-Zeitung.

Es wird noch besser: Laut ihm würden in den Investment-Komitees der weltgrößten Fonds Diskussionen laufen, ob sie sogar „mittel- und langfristig noch mehr in Europa investieren wollen“. Dabei geht es um enorme Summen, die Rede ist von Milliarden-Investitionen.