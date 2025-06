Hand-OP: Dieser Pilot fällt für Spanien-GP aus

Hand-Operation statt Start in Barcelona

Formel-1-Rennfahrer Lance Stroll wird beim Großen Preis von Spanien fehlen. Der kanadische Pilot von Aston Martin habe seit sechs Wochen Probleme an der im Jahr 2023 operierten Hand, teilte sein Team mit. Daher habe sein Ärzteteam entschieden, dass Stroll das Rennen am (heutigen) Sonntag (15.00 Uhr/ORF 1, RTL, Sky) in Barcelona auslässt. Die Qualifikation hatte er auf dem 14. Platz beendet.

© Getty ×

Der 26-Jährige werde sich nun einem Eingriff unterziehen und sich anschließend auf seine Genesung konzentrieren, hieß es weiter. Stroll hatte sich vor dem Saisonstart 2023 bei einem Radunfall verletzt und war anschließend am rechten Handgelenk operiert worden. Ein Zusammenhang sei nicht ausgeschlossen