Flughafen Linz muss sich neu positionieren

"Oberösterreich als Wirtschafts- und Industriebundesland Nr. 1 und vor allem die Stadt Linz brauchen den Flughafen als zentralen Logistik-Knotenpunkt, sowohl im Frachtverkehr als auch im Passagierbereich", sagt Vzbg. Martin Hajart (ÖVP).

Linz. Die Frage nach der Zukunft des Linzer Flughafens stand am Donnerstag im Landtag und im Gemeinderat auf der Tagesordnung. Eine Finanzspritze von acht Millionen Euro aufgeteilt auf Land und Stadt soll den Betrieb sichern. In Zukunft müsse sich der Flughafen aber laut Experten auf jeden Fall neu positionieren. „Die Herausforderung besteht darin, dass aktuell weltweit ein massiver Flugzeugmangel herrscht. Wir konnten in den letzten Monaten neue Flugverbindungen nach Bari und Alicante sowie die rasche Wiederaufnahme von Frankfurt realisieren. Wir hoffen, dass uns dies auch bei anderen Projekten gelingen wird“, sagt Norbert Draskovits, CEO des Linzer Flughafens, gegenüber dem ORF.

Experten sehen vor allem noch bei Billigfluglinien Wachstumschancen. Hörsching könnte auch ein Stützpunkt für Hubschrauber-Flotten für Katastropheneinsätze werden.

© Getty ×

Spätestens bis 2031 soll der Ausbau der Weststrecke abgeschlossen sein. Wenn Hörsching per Bahn an Linz angebunden ist, werden mehr Passagiere erwartet.