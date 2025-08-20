Alles zu oe24VIP
Fünfjähriger von Fohlen-Huf in Gesicht getroffen
© APA

Pferd schlug aus

Fünfjähriger von Fohlen-Huf in Gesicht getroffen

20.08.25, 08:54 | Aktualisiert: 20.08.25, 13:33
Teilen

Mit Hufen im Gesicht getroffen

Ein Fünfjähriger ist Dienstagabend in Großraming (Bezirk Steyr-Land) auf einer Weidekoppel von einem Fohlen verletzt worden. Der Bub, der mit seinem Stiefvater die frei laufenden Pferde auf der Koppel ansah, war in einem unbeobachteten Moment in die eingezäunte Koppel geschlüpft und in Richtung eines halbjährigen Haflingerfohlens gelaufen. Das Tier rannte auf den Buben zu und streifte ihn, worauf er umfiel.

Gleich darauf schlug das Fohlen nach hinten aus und traf den Fünfjährigen mit voller Wucht im Gesicht, berichtete die Polizei. Das Kind verlor kurz das Bewusstsein und wurde sofort von der Weide gebracht. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

