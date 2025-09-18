Für Black Wings: Heiße Luft für klares Eis

LINZ AG setzt in der Eisarena auf innovative Entfeuchtungslösung mittels Fernwärme.

Linz. Die LINZ AG Eisarena ist Heimstätte der Eishockeyteams Black Wings und IceCats und seit vergangenem Freitag, nach vier Monaten Umbauzeit während der spielfreien Saison, wieder Austragungsort von Profispielen in der Eishockey-Liga. Mit der Inbetriebnahme einer modernen Lüftungs- und Entfeuchtungsanlage setzt die Eisarena einen weiteren Meilenstein in der technischen Infrastruktur für den professionellen Eishockeybetrieb. Die neue Anlage, die effizient und klimaschonend über Fernwärme versorgt wird, gewährleistet ein optimiertes Hallenklima, verbesserte Sicht und erhöht die Energieeffizienz.

Die bisher aufgrund von Kondenswasser bzw. Nebel entstehende hohe Luftfeuchtigkeit in der Eisarena machte eine Sanierung der hölzernen Dachkonstruktion notwendig. Der in der Bösch-Anlage integrierte Rotationswärmetauscher entzieht der Hallenluft Feuchtigkeit und trocknet diese mittels bis zu 80 Grad heißer Fernwärme. Zusätzlich wird automatisch Frischluft zugeführt.

"Durch die verbesserte Entfeuchtung wird die Qualität des Eises auf eine neue Ebene gehoben", freut sich Peter Nader, Präsident und Geschäftsführer der Steinbach Black Wings Linz.

In der spielfreien Zeit wurden auch die Gästekabinen modernisiert sowie die Bestuhlung für die Fans erneuert. Noch im Laufe dieses Jahres wird die Eisarena mit einem hochmodernen Videowürfel sowie Videowalls ausgestattet. Die Linz AG investiert insgesamt sechs Millionen Euro in das Projekt.