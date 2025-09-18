Erstmals wurde eine Frau Staatsmeister im Schneepflugfahren

"Oberösterreich kann stolz auf diese außergewöhnliche Leistung sein", freut sich LR Günther Steinkellner.

OÖ. Lisa Grillneder aus Altschwendt (Bez. Schärding) hat ein historisches Ergebnis erzielt: Sie ist die erste Frau, die den Titel der Österreichischen Staatsmeisterin im Schneepflugfahren erringen konnte.

Die 25-jährige gelernte Garten- und Grünflächengestalterin ist seit 2021 im Landesdienst bei der Straßenmeisterei Raab tätig. Neben ihrer täglichen Arbeit als Gärtnerin unterstützt sie mit voller Motivation als Ersatzfahrerin im Winterdienst und ist dort mit allen Fahrzeugen bestens vertraut.

Nach dem Sieg bei der Oberösterreich-Ausscheidung in Hinterstoder durfte sie bei der Staatsmeisterschaft in Gleisdorf in der Steiermark antreten. Dort setzte sie sich im spannenden Finallauf am Mittwoch gegen ein starkes Feld durch: Unter den besten 14 Teilnehmern war sie die einzige Frau – und ließ am Ende nicht nur die Damenwertung hinter sich, sondern auch zwei männliche Kollegen. Damit krönte sie sich zur Staatsmeisterin 2025. Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Günther Steinkellner (FPÖ) gratulierte herzlich der Landesbediensteten. Durch diesen Erfolg hat sich Lisa Grillneder für die Weltmeisterschaft im Schneepflugfahren qualifiziert, die von 10. bis 13. März in Chambéry (Frankreich) stattfindet.