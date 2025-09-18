AUA-Direktflug zwischen Wien und Innsbruck wackelt

Der Flughafen Wien verliert die Wizz Air, die Ryanair reduziert ihre Flugzeuge. Jetzt wackelt auch der AUA-Direktflug zwischen Wien und Innsbruck.

Der Flug zwischen Wien und Innsbruck steht vor dem Aus, munkeln Luftfahrt-Insider. "Alle Kurzstreckenflüge werden derzeit intensiv evaluiert", erfährt oe24 aus der AUA. Entschieden ist das Ende der Kurzstrecke noch nicht. Aber wie oe24 von einem Insider erfuhr, dürfte es wohl darauf hinauslaufen.

"Es gibt keinen konkreten Plan, den Direktflug Wien-Innsbruck einzustellen", sagt eine AUA-Sprecherin gegenüber oe24. Man würde lediglich prüfen, wie man es bei allen Flügen tue, aber eben besonders intensiv bei den Kurzstrecken.

Linz-Frankfurt wird fix eingestellt

Bereits besiegelt ist das Ende einer anderen Kurzstreckenverbindung in Österreich. Die AUA wird die Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt im Herbst fix einstellen, weil sie unrentabel ist. Die Austrian Airlines bestätigten den ursprünglichen Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten". Der letzte Flug zwischen den beiden Städten wird am 25. Oktober 2025 stattfinden.