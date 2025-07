Fußgängerbrücke kracht auf Lkw

Eine Fußgängerbrücke ist Mittwochvormittag in Linz auf einen Lkw gestürzt – zwei Männer wurden verletzt.

Linz. Schockmomente in der Landeshauptstadt: Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Linz. Eine Fußgängerbrücke stürzte auf einen Lkw, der offenbar mit dem Bauwerk kollidiert war. Zwei Männer befanden sich im Fahrzeug und wurden eingeklemmt. Laut Angaben der Polizei sind beide ansprechbar, zum genauen Verletzungsgrad gibt es noch keine Informationen.

© Fotokerschi

Die Rettung ist mit großem Aufgebot im Einsatz – unter anderem mit einem 220-Tonnen-Kran, der die Brücke anheben soll. „Wir haben für jeden Patienten ein Ärzteteam, Sanitäter und einen Großraumrettungswagen vor Ort“, so Mario Mockry vom Roten Kreuz. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich laut Polizei niemand auf der Brücke. Diese sei jedoch äußerst instabil, weshalb die Feuerwehr rasch Sicherungsmaßnahmen einleitete. Der Einsatz zur Bergung der Männer sei laut Polizei-Einsatzleiter Christian Dangl „sehr komplex und gefährlich“ – insbesondere wegen der fragilen Brückenkonstruktion.