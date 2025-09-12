Gaudi & Bahö am Welser Volksfest

"Packt die Lederhosn und Dirndl aus, jetzt wird g'scheit auf'd Socken g'haut!", fordern die Volksfestveranstalter zum Mitfeiern auf.

Wels. Das Welser Volksfest wurde Donnerstagabend mit der "Probebeleuchtung" eröffnet und verspricht bis Sonntag, 14. September, Tage voller Unterhaltung, Kulinarik, Fahrspaß und Live-Musik für die ganze Familie.

Ob in Dirndl, Lederhose oder lässigem Outfit – beim „Voiki“ sind alle willkommen, die gemeinsam feiern und genießen wollen. Das vielseitige Programm im Festzelt „Zum Ludwig“, im Weindorf sowie am großen Vergnügungspark bietet für jede Altersgruppe das passende Erlebnis – von uriger Blasmusik bis zu Partybeats, von Zuckerwatte bis Highspeed-Fahrgeschäft.

Neuer Parkplatz wegen Messehallen-Bau

Aufgrund des laufenden Neubaus der Messehalle 22 stehen heuer nur eingeschränkt Parkplätze direkt am Messegelände (vor Messehalle 20) zur Verfügung. Um den Besucher dennoch ausreichend Parkmöglichkeiten zu bieten, wird ein zusätzlicher Parkplatzbereich hinter der Messehalle 20 geöffnet – erreichbar über die Rosenauer Straße Richtung Welldorado. Dieser Bereich ist bis Samstagabend nutzbar.