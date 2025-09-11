Genusslandstraße vom Taubenmarkt bis zum Dom

Das Angebot ist groß: Von Apfel-Chips bis zum Ziegenkäse.

Linz. Am Freitag und Samstag verwandelt sich die Linzer City zum zehnten Mal zu Oberösterreichs größter Flaniermeile für Foodies und Genießer, denn der Linzer City Ring und das Genussland Oberösterreich laden zur Jubiläums-Genusslandstraße 2025. Vom Taubenmarkt bis zum Martin Luther Platz und am Domplatz gibt es kulinarische Spezialitäten in geprüfter Qualität und Herkunft sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm zu entdecken.

Bäcker zeigen ihr Handwerk - vom Flesserl-Flechten bis zum Outdoor-Brotbackofen. Am Taubenmarkt heißt es "Mühlviertler Bier trifft Innviertler Knödel" und am Domplatz zeigt sich das Mühlviertel von seiner kulinarischen, touristischen und musikalischen Seite.