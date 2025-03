Gesperrter Linzer Busterminal sorgt für Ersatzhaltestellen-Suche

Wegen dringend notwendiger Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten müssen Fahrgäste ab sofort mit Einschränkungen am Linzer Busterminal rechnen.

Linz. Seit heute sind die Ersatzhaltestellen rund um den Linzer Busterminal, der wegen Sanierungsarbeiten monatelang teilgesperrt wird, in Betrieb. "Die Leute murren und laufen teilweise orientierungslos durch die Gegend, auch Busfahrer wurden laut Rückfrage nur mangelhaft über die neue Situation informiert", sagt ein Zeuge. Die meisten Stationen liegen in der Nähe des Terminals – teilweise müssen aber einige Minuten zusätzliche Gehzeit eingerechnet werden. Der Verkehrsverbund bittet daher die Fahrgäste, längere Umsteigezeiten einzurechnen. Und Achtung: Einige Regionalbuslinien werden fahren den Hauptbahnhof gar nicht mehr an. Betroffen sind vor allem Verbindungen ins Mühlviertel. Die Linien 260, 305 und 345 wenden bereits an der Haltestelle Friedenskirche in Urfahr. Die Linie 240 startet an der Unteren Donaulände und die Linie 252 am Hessenplatz. Die Umbauarbeiten werden voraussichtlich bis Oktober laufen.