Gratis Stream Festival mit FM4-Bühne am Pfarrplatz

Ende der Woche macht das STREAM FESTIVAL die Linzer Innenstadt zum Festivalareal mit Daytime-Club.

Linz. Am Freitag und Samstag (30. und 31. Mai) verwandelt das STREAM FESTIVAL bei freiem Eintritt die Linzer Innenstadt in ein urbanes Festivalgelände: Mit entspannten Open-Air-Vibes, mitreißenden Live-Konzerten und langen Clubnächten lädt das Festival Musikbegeisterte aller Genres zum Feiern und Tanzen ein. Zentrum des Geschehens ist der Pfarrplatz – hier sorgt die große FM4-Bühne ab dem Nachmittag für Festivalflair mit internationalen Acts und heimischen Publikumslieblingen. Auf dem Line-Up stehen Pop, Indie und elektronische Sounds, die die Innenstadt in Bewegung versetzen.

Ein musikalisches Highlight am Freitag ist um 18.15 Uhr der Auftritt der österreichisch-iranischen Künstlerin Sofie Royer, die mit einer spannenden Mischung aus emotionalen Balladen, tanzbarem Pop und nostalgischem Flair überzeugt. Ebenfalls auf der Bühne: Night Tapes, derzeit einer der angesagtesten UK-Exporte. Das Londoner Trio verbindet atmosphärischen Dream-Pop und genreübergreifende Klänge zu innovativen Dream Pop. Beginn: 19.45 Uhr. Den Abschluss des Abends bildet Headliner SOHN – seit Jahren ein Fixstern der elektronischen Musikszene, bekannt für seine tiefgründigen und gefühlvollen Sounds.

Auch der Samstag bringt ein hochkarätiges Programm auf den Pfarrplatz: Nach einem Nachmittag voll Pop, Post-Punk und Minimal Synth – etwa von den französischen eat-girls – eröffnet die österreichische Band PRESSYES mit sonnigem Psychedelic-Pop den Abend. Es folgen die gefeierten Wiener Balkan-Jazz-Popper Buntspecht (19.45 Uhr) als Co-Headliner, bevor der deutsche Musiker Edwin Rosen das große Finale bestreitet - er gilt als Aushängeschild der Neuen Neuen Deutschen Welle.

© Stadt Linz

Clubprogamm mit Daytime-Club

Fixpunkte des Clubprogramms beim STREAM FESTIVAL sind die Nächte in den Clubs Solaris, Stadtwerkstatt und KAPU als auch der Daytime Club auf der Open-Air-Bühne im Innenhof der Kunstuniversität. Das Club-Line-up überzeugt durch seine Qualität und Vielfalt: Von House, Hip-Hop, Funk und Dub bis zu Acid und Techno ist für alle Geschmäcker etwas dabei.

Zu den Highlights am Freitag zählen das Wiener DJ-Kollektiv Sugar Slip, das den Daytime Club bespielt, das dänisch-schwedische Synthpop-Duo Lust For Youth in der KAPU sowie der kompromisslose Techno von Gerald VDH im Solaris.

Am Samstag bringen O.B.F x Iration Steppas mit massivem Dub-Sound die Stadtwerkstatt zum Beben. Im Innenhof der Kunstuniversität heißt das Linzer DJ-Duo CAORLI von 18.30 bis 20 Uhr zur exklusiven Ausgabe von „Love Island“ willkommen – gemeinsam mit einer Vielzahl an musikalischen Gästen.

Gratis Leitungswasser, auch in den Clubs

Es gibt an allen Festivallocations kostenloses Leitungswasser – in den Clubs an der Bar und bei den Bühnen in Form der LINZ AG Trinkwasserbrunnen. Auch gratis Gehörschutz ist an allen Spielorten verfügbar.