Große Preisunterschiede beim Mopedführerschein in OÖ

Wer die Angebote vergleicht, kann bis zu 55 Prozent sparen.

Ein Moped bedeutet für viele Jugendliche mehr Selbständigkeit. Für den Erwerb ist die Lenkberechtigung der Klasse AM erforderlich. Laut AK-Erhebung kostet die Ausbildung in Oberösterreich zwischen 290 und 449 Euro. Die günstigste Fahrschule ist Nefischer in Perg und Grein (290 Euro plus 25 Euro für Lernunterlagen).

Preisunterschiede von 55 Prozent

Das teuerste Angebot stammt von einer Fahrschule in Grieskirchen und Peuerbach (449 Euro inkl. Unterlagen). Die praktische Ausbildung variiert: meist sechs Einheiten am Übungsgelände und zwei auf der Straße, teils aber auch je vier. Einige Schulen bieten die Ausbildung mit dem eigenen Moped an – zu Preisen zwischen 258 und 368 Euro.

Der Durchschnittspreis ohne eigenes Moped beträgt 369 Euro. Zusätzlich fallen Behördengebühren und bis zu 70 Euro für Lernunterlagen an. Auch ARBÖ und ÖAMTC bieten Prüfungen an – beim ARBÖ nur mit eigenem Moped, beim ÖAMTC ausschließlich in Marchtrenk. Positiv: Einige Fahrschulen wie Euroline, fairdrive, Haas, Mayr, Noha, Pichler und Rauch machen ihre Preise online transparent.