Mit Musik, Gratis-Eis und Spezialitäten wird der neue Freitagsmarkt am Grünmarkt Urfahr eröffnet.

Linz. Am 4. Juli eröffnet der neue Freitagsmarkt am Grünmarkt in Urfahr. Ab 9:30 Uhr laden regionale Marktstände, Musik der Magistratsmusik und Gratis-Eis zum Verweilen ein.

Vizebürgermeister Martin Hajart freut sich über den neuen Treffpunkt: „Ein Ort für Qualität, Nachhaltigkeit und Miteinander.“ Der Markt findet künftig jeden Freitag von 6 bis 12 Uhr statt.