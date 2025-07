Bikinifigur leicht gemacht: Abnehmen mit Mounjaro & Bodycontouring

Die Plastische Chirurgin Dr. Shirin Milani bietet als Novum eine ganzheitliche Weightloss-Behandlung an. Diese vereint die effizienten Abnehmspritzen mit abgestimmten ästhetischen Eingriffen. Der Talk.

Wenn das Gewicht zur seelischen Belastung wird, steht am Anfang die Frage nach der richtigen Ansprechperson. "Der erste Weg", weiß die renommierte Schönheitschirurgin Dr. Shirin Milani, "führt dann oft zum plastischen Chirurgen." Nicht selten aber werden Hoffnungen enttäuscht, wenn für eine Fettabsaugung und Körpermodellierung, Body Contouring genannt, das Ausgangsgewicht zu hoch ist. Um allen Patient:innen gerecht zu werden setzt Dr. Milani seit neuestem auf einen ganzheitlichen Ansatz.

Traumkörper dank Abnehmspritze

Zu Beginn steht eine kontrollierte und von Expert:innen betreute Gewichtsreduktion mit den modernen Abnehmmedikamenten am Therapieplan. Zum Einsatz kommen in der Wiener Praxis die Abnehmspritzen namens Saxenda und Mounjaro - im Volksmund fälschlicherweise pauschal als "Ozempic" bezeichnet. "Diese Medikamente", so die Medizinerin, "sind speziell darauf ausgerichtet, Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten haben, Gewicht durch Diäten und Bewegung allein zu reduzieren.

© Getty Images

Saxenda ist ein bereits sehr gut etabliertes Arzneimittel, das auf dem Wirkstoff Liraglutid basiert. Es ahmt die Wirkung eines natürlichen Hormons nach, das den Appetit sowie den Blutzucker reguliert und ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl fördert. Mounjaro, ein relativ neuer Wirkstoff, geht über die Appetit-und Blutzuckerregulierung noch hinaus. Denn es greift durch eine Mehrfachwirkung noch effizienter in den Stoffwechsel ein und zeigt eine noch bessere Wirkung auf die Gewichtsabnahme sowie auf die Allgemeingesundheit." Wo eine Wirkung ist, ist allerdings auch eine Nebenwirkung.

Achtung: Diese Nebenwirkungen sind möglich

Die Abnehmspritzen können teils starke Übelkeit, Verdauungs-und andere Gesundheitsprobleme auslösen. Deshalb braucht eine Spritzentherapie stets eine fundierte Begleitung. Diese nimmt bei Moser Milani die auf Abnehmmedikamente spezialisierte Dr. Nada Loibner-Ott in die Hand.

Der neue Weg zum Wunschbody

© Getty Images

Sobald das Zielgewicht erreicht ist, konzentriert sich der nächste Schritt auf die ästhetische Optimierung des Körpers. Hier setzt die Expertise von Dr. Milani an, die sich auf Body Contouring spezialisiert hat. Details verrät Dr. Milani im Interview:

Menschen, die den Wunsch nach einem schlankeren, strafferen Körper hegen, wenden sich oft zuerst an den Schönheitschirurgen, um die Problemzonen, z. B. durch eine Fettabsaugung und Straffung, beheben zu lassen. Sie bieten einen ganzheitlichen Ansatz an, der zu Beginn die schonende Gewichtsreduktion in den Fokus stellt. Was sind die Vorteile für Patient:innen?

DR. SHIRIN MILANI: Viele Patient:innen kommen zu uns mit dem Wunsch nach einer Fettabsaugung oder einer Bauchdeckenstraffung. Oft ist jedoch ihr Gewicht noch nicht optimal für diese Eingriffe. Daher verfolgen wir einen umfassenden Ansatz: Zunächst helfen wir diesen Patient:innen, ihr Gewicht mit medikamentöser Unterstützung zu optimieren. Danach folgt das Bodycontouring -in den meisten Fällen chirurgisch, z. B. durch eine Bauchdecken- oder Bruststraffung. Der große Vorteil darin liegt, dass ein Ärzteteam ganzheitlich die Gewichts- und Körperoptimierung begleitet und die Patient:innen damit höchst effizient und bestmöglich betreut werden.

Wie läuft eine derartige Behandlung ab?

DR. MILANI: Grundsätzlich möchten wir die Menschen motivieren, durch Sport und Ernährung abzunehmen. Doch nicht alle verzeichnen damit Erfolge. In solchen Fällen raten wir zu einer Therapie. Zunächst gibt es eine Untersuchung durch den Radiologen Doz. Gerd Bodner. Dieser untersucht mit dem Ultraschall Leber und Gallenwegen, um sicherzustellen, dass die Patient:innen für die Behandlung geeignet sind.

Nach der Freigabe beginnt die Phase der Gewichtsreduktion mit modernen Abnehmmedikamenten. Man kennt sie unter Handelsnamen wie Saxenda, Wegovy und Mounjaro. Diese Wirkstoffe sind durch sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten in der Lage, den Appetit und den Blutzucker zu regulieren. Mounjaro, ein relativ neuer Wirkstoff, kann sogar noch mehr. Der enthaltene Wirkstoff Tirzepatid hat eine Mehrfachwirkung.

Mounjaro enthält nicht nur GLP-1-Rezeptoragonisten, sondern zusätzlich GIP. GIP ist ebenfalls ein Sättigungshormon. Es dockt in vielen Bereichen des Körpers an, wie in der Bauchspeicheldrüse, im Fettgewebe und in der Leber. Die GIP-Wirkung lässt Fett sehr effizient schmelzen -auch das sogenannte ektope Fett, das an Orten gespeichert wird, wo es nicht hingehört -z.B. in der Leber und der Bauchspeicheldrüse.

Dr. Nada Loibner-Ott, spezialisiert auf Abnehmpräparate, begleitet Patient:innen engmaschig in der Zeit der Einnahme. Das Abnehmmedikament ist auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt und zudem wird auf eine maßgeschneiderte Dosierung geachtet, um Nebenwirkungen gering zu halten und somit einen Erfolg zu garantieren. Ist das Zielgewicht erreicht, wird die Möglichkeit einer ästhetischen Korrektur besprochen.

Für wen ist dieses Konzept geeignet?

DR. MILANI: Die Zielgruppe sind Frauen und Männer, die zwischen zehn und maximal 30 Kilo abnehmen möchten, mit einem BMI von maximal 33. Hauptsächlich konsultieren uns Frauen im mittleren Alter, oft nach Schwangerschaften oder in der Menopause, die sich sehr schwer tun, störende zehn bis fünfzehn Kilo plus wieder abzunehmen. Aber auch Männer nehmen diese Behandlung in Anspruch. Das Alter spielt dabei grundsätzlich keine Rolle.

Wie lange dauert es in etwa, bis Patient:innen das gewünschte Ergebnis sehen?

DR. MILANI: Das hängt stark von der individuellen Ausgangssituation und den persönlichen Wünschen ab. Die Therapie mit der Abnehmspritze dauert durchschnittlich etwa sechs Monate. Sobald die gewünschte Gewichtsreduktion erreicht ist, kann die ästhetische Korrektur geplant werden. Bis zum eigentlichen OP-Termin vergehen dann zumeist zwei bis drei Monate. Danach brauchen die Patient:innen in der Regel noch eine Rekonvaleszenzphase, bis sie wieder ihren normalen Alltag aufnehmen können. Realistisch betrachtet dauert der gesamte Prozess etwa acht bis zwölf Monate.

Welche Korrektureingriffe führen Sie nach der Gewichtsreduktion durch?

DR. MILANI: Am häufigsten sind Kombinationseingriffe wie Bauch-und Bruststraffungen. Manchmal sind auch kleinere Fettabsaugungen oder Korrekturen an Oberschenkeln und Armen notwendig. Zur Ergänzung kann ein Eigenfetttransfer zur Neuformung des Körpers durchgeführt werden. Zudem können wir non-invasive Alternativen wie die Thermage, eine sehr effiziente, einmalige Radiofrequenzbehandlung zur Körper- und Gesichtsstraffung, oder CO2-Laser einsetzen, um das Hautbild zu verbessern. Auch Facelifts sind eine Option, wenn sich durch den Gewichtsverlust das Gesicht stark verändert hat.

Wie verläuft die Nachbetreuung der Patient:innen? Nicht selten kommt es nach einem vollständigen Absetzen der Abnehmspritze zu einem Jo-Jo-Effekt.

DR. MILANI: Auf weiterführende Betreuung legen wir großen Wert. Uns ist es wichtig, dass Patient:innen ihr neues Gewicht langfristig halten. Viele entscheiden sich daher für eine gelegentliche Auffrischungsbehandlung mit den Abnehmmedikamenten, um mögliche Gewichtsschwankungen auszugleichen. Unser Ziel ist es, nicht nur optisch, sondern auch gesundheitlich nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Das Schöne an dem Konzept ist es auch zu sehen, dass dieser Ansatz die Gesundheit der Patient:innen positiv beeinflusst. Es verändert sich nicht nur das Selbstbild. Durch den Gewichtsverlust mittels Abnehmmittel sinkt der Blutdruck sowie der Blutzucker, und zudem hat die Abnehmspritze Mounjaro laut neuesten Studien auch eine neuroprotektive Wirkung -sprich sie wirkt Alterserkrankungen wie Demenz und Parkinson entgegen. All diese Benefits können mit einer reinen 360-Grad-Fettabsaugung und Straffung alleine nicht erreicht werden.