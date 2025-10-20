Halloween bringt oö. Handel 11 Mio. Euro

30 cm große flauschige Spinnen sind jetzt schon vielerorts ein Eyecatcher.

OÖ. „Halloween hat sich auch bei uns längst eingebürgert und wird inzwischen von einem großen Teil der Bevölkerung, insbesondere von Kindern und ihren Familien, aktiv am 31. Oktober gefeiert. Auch in Oberösterreich ist Halloween mittlerweile fester Bestandteil des Eventkalenders und hat sich damit auch als gesellschaftlich verankerter Konsumanlass etabliert. Durch die Aktivitäten rund um Halloween profitiert natürlich der Einzelhandel, da jedes Jahr Kürbisse, Dekorationsartikel, Süßigkeiten sowie Verkleidungen und Accessoires gekauft werden“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKOÖ.



„Die Ergebnisse der heurigen Erhebung der KMU Forschung Austria lassen gegenüber dem Vorjahr sogar eine Steigerung der Ausgaben erwarten. Einer von zehn Konsumenten will heuer mehr als letztes Jahr ausgeben, acht von zehn wollen ungefähr so viel wie im letzten Jahr ausgeben. Im oberösterreichischen Einzelhandel sind heuer rund um Halloween Gesamtausgaben von etwa 11 Mio. Euro zu erwarten. Pro Person, die für Halloween Einkäufe tätigt, ist mit individuellen Ausgaben von etwa 50 Euro zu rechnen“, zitiert Sonntag die Studie.

Süßes sonst gibt´s Saures: 52 Prozent der Befragten wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen und 30 Prozent sagen, dass sie dies wahrscheinlich tun werden.Neben Süßigkeiten werden ebenso häufig Zierkürbisse gekauft. Dekorationsartikel wie Geisterfiguren, Spinnennetze oder Skelette und Grusel-Kostüme tragen zusätzlich zum typischen Halloween-Ambiente bei. Dass Halloween vor allem für jüngere Zielgruppen bedeutend ist, hat sich sowohl in den vergangenen Jahren als auch heuer wieder als Konstante erwiesen. Ein Großteil (58 Prozent) der 15- bis 29-Jährigen will Halloween auf jeden Fall oder wahrscheinlich schon feiern. Gleichzeitig wollen aber auch die 40- bis 49-Jährigen ebenso oft feiern. In den meisten Fällen sind das Eltern mit Kindern, die sich an Halloween verkleiden und um die Häuser ziehen