Hallstätter Bürgerliste fordert Blockabfertigung für Tunnel

Auslöser dafür war ein tödlicher Verkehrsunfall im Sommer. Der Tunnel sei, so wie er jetzt ist, einfach zu gefährlich, heißt es.

Auf Veränderungen beim Verkehrsmanagement am Hallstätter Tunnel drängt nun eine Bürgerliste nach einem tödlichen Vorfall im Sommer. Den Vorstoß unterstützen alle Parteien im Gemeinderat.

So fordert die Bürgerliste die Einführung einer Blockabfertigung für den Tunnel an der Ortseinfahrt. „Der Tunnel ist, so wie er jetzt geregelt ist, zu gefährlich“, heißt es von der Bürgerliste. In der Blockabfertigung sieht man die einzige schnelle Lösung. Als problematisch wird besonders die Situation nach der Tunnelausfahrt auf Hallstätter Seite gesehen. Ein Zebrastreifen ohne Ampelregelung befindet sich dort, der Touristen vom Busparkplatz in den Ort leitet. Dies führt regelmäßig zu Rückstaus bis in den Tunnel hinein, heißt es. Der Gemeinderat will sich nun wegen einer Lösung an den zuständigen Verkehrslandesrat Günther Steinkellner wenden.