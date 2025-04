Hallstatt bekommt 2026 neue Standseilbahn

Das Design der Seilbahn orien0ert sich an der kubischen Form der „Salzkristalle“.

Hallstatt. Die bestehende 44 Jahre alte Salzbergbahn der Salzwelten in Hallstatt hat ihre

Lebensdauer erreicht. Die neue Standseilbahn wird die Kapazität von 24 auf 60 Personen pro

Fahrt steigern und somit den wachsenden Anforderungen des Tourismus gerecht werden sowie für

eine Entzerrung der Besucherströme sorgen. Das Design der Seilbahn orientiert sich an der kubischen Form der „Salzkristalle“.

Der Bau startet am 22. April, die Salzbergbahn ist dann nicht barrierefrei erreichbar, auch der Fußweg ist gesperrt.

Ein Highlight wird der 280 m² große Flagship Store in der Talstation. Bei der Bergstation bietet eine großzügige

Aussichtsterrasse einen spektakulären Blick auf Hallstatt, den Hallstätter See und die umliegenden

Berge. Ergänzt wird die Bergstation durch ein Restaurant.

"Mit einer deutlichen Kapazitätssteigerung, modernster Technik und einem beeindruckenden, architektonischenDesign wird die Seilbahn ein neues, prägendes Wahrzeichen der Region”, freut sich Geschäftsführerin Barbara WinkelbauerDie Eröffnung der neuen Bahn ist für Juni 2026 geplant.