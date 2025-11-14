Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Happy New Linz: Landeshauptstadt bekommt Silvesterparty zurück
    © Eder
  • Happy New Linz: Landeshauptstadt bekommt Silvesterparty zurück
    © HYPO Silvesterlauf Linz

Am Hauptplatz

Happy New Linz: Landeshauptstadt bekommt Silvesterparty zurück

14.11.25, 13:06
Teilen

Früher hat der ORF die Silvesterparty am Hauptplatz organisiert, nach jahrelanger Pause bringt die Stadt Linz heuer Musik auf den Hauptplatz zurück. 

Linz. Mit Live-Musik und geballter Partystimmung verwandelt sich die Linzer Innenstadt in der Silvesternacht am 31. Dezember in die ultimative Partyzone. Vor allem der Hauptplatz wird zur großen Open-Air-Bühne, programmiert für alle Generationen, denn gemeinsam wird in Linz bei der großen Silvesterparty mit voller Power und großen Stimmen ins neue Jahr gefeiert.

„Mit 'Happy New Linz' holen wir den Jahreswechsel bewusst in unsere Linzer Innenstadt zurück. Eine belebte Innenstadt schafft Frequenz und erzeugt damit Wertschöpfung und wirtschaftliche Impulse für die Betriebe vor Ort. Wenn Menschen in der Stadt feiern, stärkt das die Gastronomie und Hotellerie, und die kulturellen Angebote entfalten Wirkung weit über den Silvesterabend hinaus in der Stadtwahrnehmung und Frequenzentwicklung", sagt  Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Auf der letzten Party des Jahres werden Alexander Eder & Band, DJ-Duo 2:tages:bart, Shinade, Julia Steen, Justfränds und Caorli einheizen. Ein kreatives Kinder-Programm, das die Wartezeit bis Mitternacht verkürzt, wird am Alten Markt geboten. Beim HYPO Silvesterlauf Linz wird ab 15 Uhr wieder kostümiert gelaufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden