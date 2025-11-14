Happy New Linz: Landeshauptstadt bekommt Silvesterparty zurück

Früher hat der ORF die Silvesterparty am Hauptplatz organisiert, nach jahrelanger Pause bringt die Stadt Linz heuer Musik auf den Hauptplatz zurück.

Linz. Mit Live-Musik und geballter Partystimmung verwandelt sich die Linzer Innenstadt in der Silvesternacht am 31. Dezember in die ultimative Partyzone. Vor allem der Hauptplatz wird zur großen Open-Air-Bühne, programmiert für alle Generationen, denn gemeinsam wird in Linz bei der großen Silvesterparty mit voller Power und großen Stimmen ins neue Jahr gefeiert.

„Mit 'Happy New Linz' holen wir den Jahreswechsel bewusst in unsere Linzer Innenstadt zurück. Eine belebte Innenstadt schafft Frequenz und erzeugt damit Wertschöpfung und wirtschaftliche Impulse für die Betriebe vor Ort. Wenn Menschen in der Stadt feiern, stärkt das die Gastronomie und Hotellerie, und die kulturellen Angebote entfalten Wirkung weit über den Silvesterabend hinaus in der Stadtwahrnehmung und Frequenzentwicklung", sagt Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Auf der letzten Party des Jahres werden Alexander Eder & Band, DJ-Duo 2:tages:bart, Shinade, Julia Steen, Justfränds und Caorli einheizen. Ein kreatives Kinder-Programm, das die Wartezeit bis Mitternacht verkürzt, wird am Alten Markt geboten. Beim HYPO Silvesterlauf Linz wird ab 15 Uhr wieder kostümiert gelaufen.