Horror-Crash: Motorrad-Fahrer (63) im Mühlviertel tödlich verunglückt

Nach einem Sturz mit seinem Motorrad ist am Freitagnachmittag ein 63-jähriger Mann aus dem Mühlviertel gestorben.

Der Oberösterreicher war gegen 16.00 Uhr auf der B124 von Haid in Richtung Königswiesen (Bezirk Perg) unterwegs. Vor ihm fuhr seine 60-jährige Lebensgefährtin mit ihrem Motorrad. In einer Linkskurve kam der Mann von der Straße ab, stürzte und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen.

Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei mit.