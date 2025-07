Horror-Unfall: Bub (5) von 25 Liter kochendem Wasser überschüttet

Ein fünfjähriger Bub ist am Mittwoch im Bezirk Grieskirchen von heißem Wasser aus einem Würstelkocher schwer verbrüht worden.

Das Kind hatte während einer Familienfeier alle Laden eines Küchenschranks geöffnet, um auf den Kasten zu klettern. Dabei kippte das Möbelstück samt Wasserkocher um und 25 Liter heiße Flüssigkeit ergossen sich auf das Kind, so die Polizei am Donnerstag.

Der Bub wurde am Oberkörper, an Armen und Beinen schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Donaustadt nach Wien geflogen. Die Familienangehörigen erlitten einen schweren Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.