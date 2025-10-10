Alles zu oe24VIP
Symbolbild: Cane Corso
© Getty

In Wels

Kampfhund wird abgenommen nach Attacke auf Frau und Sanitäter

10.10.25, 13:21
Teilen

Sanitäter wollte Hund ablenken - und wurde selbst zum Opfer.

Wels. In Wels hat, wie berichtet, ein freilaufender Hund der Rasse Cane Corso am Mittwoch zuerst einen anderen Hund und dann eine Frau und einen Sanitäter angegriffen. Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) hat mittlerweile einen Bescheid erlassen, in dem die sofortige Abnahme des Hundes zu erfolgen hat, sagt er im ORF-Interview. Der 46-jährige Besitzer wohnt in Marchtrenk und sein Hund soll schon mehrmals auffällig geworden sein. 

Laut Zeugen soll der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls stark alkoholisiert gewesen sein. Sanitäter des Roten Kreuzes bestätigten den Vorfall gegenüber dem ORF OÖ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

