Hunde verscheuchten Räuber aus Tankstelle in Oberösterreich

Der maskierte Mann war mit Messer bewaffnet.

Die Hunde einer Angestellten haben in der Nacht auf Sonntag einen Räuber aus einer Tankstelle in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) verscheucht. Ein mit einem Messer bewaffneter maskierter Mann war kurz vor Mitternacht in die Tankstelle gekommen, auf die 45-Jährige zugelaufen und hatte sie hinter den Verkaufstresen gedrängt. Er forderte Geld aus der Kasse und drohte ihr mit dem Umbringen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Als jedoch die beiden Australian Shepherd der Frau aus dem Büroraum zu bellen begannen, flüchtete der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Großfahndung brachte vorerst kein Ergebnis. Die 45-Jährige blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock. Der Täter wird als 1,80 bis 1,85 Meter groß und sportlich beschrieben. Er sprach oberösterreichischen Dialekt und trug einen dunklen Hoodie, Jogginghosen mit drei weißen Streifen sowie schwarz-weiße Sportschuhe.

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat für Hinweise, die zur Klärung der Straftat und Ausforschung des Täters führen, 1.000 Euro Belohnung ausgelobt. Hinweise - sie werden vertraulich behandelt - werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 40 3333 erbeten.