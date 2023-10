Im Kampf gegen Schlepper: Grenzkontrollen nach Tschechien

Die Route durchs Mühlviertel soll für Schlepper geschlossen werden.

OÖ. Um im Kampf gegen die Schleppermafia noch bessere Erfolge zu erzielen und dem Schlepper-Geschäft ein Ende zu setzen, finden seit Mittwoch an der Grenze zu Tschechien wieder Grenzkontrolle statt. Bereits seit Montag kontrolliert Deutschland an den Grenzrouten zu Tschechien und Polen. Durch die Kontrollen in OÖ soll nun verhindert werden, dass sich die Schlepperrouten noch weiter ins Mühlviertel verlagern.

In den vergangenen Wochen kam es beinahe täglich zu Aufgriffen von Schleppern. Beim letzten Aufgriff wurde ein Mann erwischt, der fünf Erwachsene und 12 Kinder aus dem Irak nach Deutschland bringen wollte. Die Spezialeinheit Puma ist seit Wochen im Einsatz, um Schlepper aus dem Verkehr zu ziehen - vor allem die Rohrbacher Straße (B 127) wurde zu einer beliebten Schlepperroute. Insgesamt sind 100 Beamte aus Oberösterreich im Einsatz, um die kleinen Grenzübergänge und auch alle Schleichwege zu schließen und Oberösterreich als Durchfahrt für Schlepper uninteressant zu machen.