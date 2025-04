In Wels hat erster Breakfast Club eröffnet: Zum Geburtstag zum halben Preis frühstücken

Geburtstagskinder erhalten ein besonderes Geschenk, nämlich 50% Rabatt aufs Frühstück.

Wels. Mit dem Breakfast Club Wels hat die Stadt einen neuen Treffpunkt für alle, die gutes Frühstück lieben. Das Buffet im Boutique Hotel Hauser in der Bäckergasse 7 bietet eine bunte Auswahl an frischen und regionalen Produkten – vom knusprigen Brot vom Biobäcker über hausgemachte Marmeladen bis hin zu Eiern von glücklichen Hühnern. Qualität, Geschmack und Nachhaltigkeit stehen dabei ganz klar im Mittelpunkt.

Egal, ob im stilvoll eingerichteten Innenbereich oder im idyllischen grünen Innenhof – hier beginnt der Tag in einer entspannten und angenehmen Atmosphäre. Der Breakfast Club wurde von Hoteldirektorin Sophie Schick und ihrem Ehemann Max Linsmaier ins Leben gerufen. Für 26 Euro pro Person gibt es nicht nur ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, sondern auch ein Glas Frizzante und eine Auswahl an Getränken wie Kaffee, Tee und Säften. Ob das knusprige Brot von der Bäckerei Brotsüchtig, feines Gebäck von der Bäckerei Stöbich, liebevoll eingekochte Marmeladen, herzhafte Chutneys, vegane Aufstriche oder frisch gebackene Kuchen – im Hotel wird vieles mit viel Sorgfalt selbst gemacht. Die Zutaten dafür stammen größtenteils aus der Region und sind oft in Bioqualität. Regelmäßig wechselnde, saisonale Specials sorgen für Abwechslung, und auch an Menschen mit Unverträglichkeiten wird gedacht: Es gibt gluten- und laktosefreie Optionen, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Für Kinder bis 3 Jahre ist das Frühstück übrigens kostenfrei und ab 12 Jahren gibt es 50 % Ermäßigung.

Einladung auf halbes Frühstück

Wer samstags kommt, darf sich auf die kreativen Samstagsspecials von Max Linsmaier freuen – hausgebeizte Lachsforelle, vegane Spezialitäten, internationale Überraschungen oder saisonale Besonderheiten. Aktuell erwarten die Gäste am Muttertagswochenende liebevolle Extras. Geburtstagskinder erhalten ein besonderes Geschenk, nämlich 50% Rabatt aufs Frühstück.

Reservierung unter Tel.: 07242 454090.