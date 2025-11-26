Innovative Projekte warten auf der H2 Convention in Linz

Vorstellung der Oberösterreichischen Wasserstoff-Leitprojekte in der Tabakfabrik.

Linz. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich die Tabakfabrik Linz Ende November in das österreichische Zentrum der Wasserstoffwirtschaft. Die H2 Convention bringt von heute bis Freitag Experten, Unternehmen, Politik und die interessierte Bevölkerung zusammen. Ziel ist es, den Energieträger Wasserstoff als Schlüssel zur Klimaneutralität greifbar zu machen und konkrete Projekte voranzutreiben.

Während die ersten beiden Tage (26.und 27. November) der Fachwelt vorbehalten sind, öffnet die Convention am Freitag, 28. November, von 8.30 - 15 Uhr bei freiem Eintritt ihre Türen für alle Interessierten. Der Infotag bietet spannende Einblicke in die Zukunftstechnologie Wasserstoff – praxisnah, interaktiv und verständlich.

VR-Erlebnis und mehr

Am Stand der LINZ AG wartet zum Beispiel eine VR-Brille zum Ausprobieren. Mit dieser ist es möglich, Wasserstoff in 3D zu erleben. Anwender können spielerisch in eine Welt eintauchen und dabei bei der Umstellung eines Energiesystems mitwirken, zum Beispiel Wasserstoff aus erneuerbarer Energie erzeugen oder Wasserstoffleitungen zu wichtigen Verbrauchern wie Fernheizkraftwerken bauen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Fach-Veranstaltung steht ein Update laufender und aktueller Projekte zum Aufbau der H2-Infrastruktur in Oberösterreich und darüber hinaus. „Die Mitgestaltung der Energiezukunft im Raum Linz ist ein wichtiger Auftrag unseres Unternehmens. Wasserstoff ist dabei als Energieträger und Speichermedium bedeutend. In diesem Sinne fördert die LINZ AG den H2-Auf- und -Ausbau im Raum Linz mit eigenen innovativen Projekten sowie mit Beteiligungen. Ein Ziel der LINZ AG ist auch das Öffnen der Wasserstoff-Welt für Schulen, Studierende und interessierte Bürger*innen", so LINZ AG-Generaldirektor Erich Haider.