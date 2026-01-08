Innviertler Automatisierungsunternehmen B&R baut weiter Jobs ab

B&R hat rund 2.200 Beschäftigte in Österreich.

Eggelsberg. Das Automatisierungsunternehmen B&R mit Sitz in Eggelsberg (Bez.Braunau) hat "weniger als 60 Personen" beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag. Das veraltete Werk in Gilgenberg soll im Lauf des Jahres aufgelassen und dessen 60 Mitarbeiter in Eggelsberg übernommen werden.

Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren hat B&R laut dem Artikel rund 340 Jobs abgebaut, derzeit habe das Unternehmen, das seit 2017 zum Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB gehört, rund 2.200 Beschäftigte in Österreich. Für die nun Betroffenen sei eine Outplacement-Stiftung eingerichtet und ein Sozialplan ausverhandelt worden.

Laut Wirtschaftscompass hat B&R 2024 einen Umsatzrückgang von 873,2 Mio. Euro auf 653,1 Mio. Euro verzeichnet, das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 26,4 Mio. Euro im Minus. Eine Bestätigung durch das Unternehmen war vorerst noch ausständig.