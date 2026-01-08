Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Weiter hohe Arbeitslosenzahlen.

Bis zu 60 Jobs

Innviertler Automatisierungsunternehmen B&R baut weiter Jobs ab

08.01.26, 10:42 | Aktualisiert: 08.01.26, 13:34
Teilen

B&R  hat rund 2.200 Beschäftigte in Österreich. 

Eggelsberg. Das Automatisierungsunternehmen B&R mit Sitz in Eggelsberg (Bez.Braunau) hat "weniger als 60 Personen" beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag. Das veraltete Werk in Gilgenberg soll im Lauf des Jahres aufgelassen und dessen 60 Mitarbeiter in Eggelsberg übernommen werden.

Bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren hat B&R laut dem Artikel rund 340 Jobs abgebaut, derzeit habe das Unternehmen, das seit 2017 zum Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB gehört, rund 2.200 Beschäftigte in Österreich. Für die nun Betroffenen sei eine Outplacement-Stiftung eingerichtet und ein Sozialplan ausverhandelt worden.

Laut Wirtschaftscompass hat B&R 2024 einen Umsatzrückgang von 873,2 Mio. Euro auf 653,1 Mio. Euro verzeichnet, das Betriebsergebnis (EBIT) lag mit 26,4 Mio. Euro im Minus. Eine Bestätigung durch das Unternehmen war vorerst noch ausständig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden