E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Jäger (62) traf statt Hasen anderen Jäger

Notarzt-Einsatz

Jäger (62) traf statt Hasen anderen Jäger

27.10.25, 08:13 | Aktualisiert: 27.10.25, 09:17
Teilen

Ein 62-jähriger Jäger hat am Sonntag bei einer Treibjagd in Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) auf einen Hasen gezielt, aber einen anderen Waidmann (67) getroffen. 

OÖ. Dieser wurde von zwei Schrotkugeln verletzt. Der 67-Jährige wurde vom Notarzt ins Spital gebracht, so die Polizei.

Die Jagdgesellschaft hatte ein kleines abschüssiges Waldstück umstellt und ließ die Tiere auf ein angrenzendes Feld treiben. Der 62-Jährige stand in einer Senke und schoss auf einen vorbeilaufenden Hasen. Der Schuss dürfte von einem Stein abgefälscht worden sein, sodass der 67-Jährige, der in einer Entfernung von etwa 120 Metern auf einer Geländekuppe saß, getroffen wurde.

