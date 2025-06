JKU Sommerball wird auch abgesagt

Nicht nur der Oberösterreicher Ball sondern auch der Uniball wird abgesagt.

Linz. Die unfassbare Tat in Graz hat alle erschüttert. Aus Respekt vor den Opfern dieser schockierenden Gewalttat wird der für Freitag, 13. Juni 2025 am Campus geplante Sommerball der Johannes Kepler Universität Linz abgesagt.„Die Vorgänge in Graz bewegen uns alle zutiefst. Wir fühlen mit all jenen, deren Leben so furchtbar aus der Bahn geworfen worden ist. Ein Ball unter diesen Umständen wäre nicht, was er sein soll: Zeichen der Lebensfreude und ein unbeschwertes Miteinander. Daher findet der Sommerball heuer nicht statt“, betont JKU Rektor Stefan Koch. „Lebensfreude, Offenheit und Zusammenhalt werden am Ende aber immer stärker sein als Drohung, Angst und Brutalität.“ Auch der Oberösterreicher Ball in Wien am Samstag wird abgesagt.