Bad Ischl
Bad Ischl

Shoppingtag

Kaiserbummel: Bad Ischl rollt 2, 5 Kilometer roten Teppich aus

15.08.25, 12:13 | Aktualisiert: 15.08.25, 14:25
Teilen

Überall ist der Kunde König, in Bad Ischl ist er für einen Tag Kaiser. 

Bad Ischl. Am Samstag, 16. August , wird Bad Ischl (Bez. Gmunden beim Kaiserbummel zur Bühne für gelebte Tradition und kaiserliche Eleganz: Ein 2,5 Kilometer langer roter Teppich lädt
Einheimische wie Gäste zum Flanieren ein – begleitet von Musik, Kunst und einem besonderen Einkaufserlebnis in trendigen Shops und traditionsreichen Betrieben. 

Shoppingtipps: Im Küchenkistl - Fachgeschäft für Kochen und Backen - gibt es bunte Designgeräte, funktionale Utensilien, Porzellan, Glas, und professionelle Beratung. Bei Schauer Moden in der Pfarrgasse 4 und am Kreuzplatz 22 zeigt die Trachtmacher-Kollektion moderne Designs. In Ischl gibt es exklusive Tom Ford Brillen ebenso wie super Schnäppchen im City Outlet.

