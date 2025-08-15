Kaiserbummel: Bad Ischl rollt 2, 5 Kilometer roten Teppich aus

Überall ist der Kunde König, in Bad Ischl ist er für einen Tag Kaiser.

Bad Ischl. Am Samstag, 16. August , wird Bad Ischl (Bez. Gmunden beim Kaiserbummel zur Bühne für gelebte Tradition und kaiserliche Eleganz: Ein 2,5 Kilometer langer roter Teppich lädt

Einheimische wie Gäste zum Flanieren ein – begleitet von Musik, Kunst und einem besonderen Einkaufserlebnis in trendigen Shops und traditionsreichen Betrieben.

Shoppingtipps: Im Küchenkistl - Fachgeschäft für Kochen und Backen - gibt es bunte Designgeräte, funktionale Utensilien, Porzellan, Glas, und professionelle Beratung. Bei Schauer Moden in der Pfarrgasse 4 und am Kreuzplatz 22 zeigt die Trachtmacher-Kollektion moderne Designs. In Ischl gibt es exklusive Tom Ford Brillen ebenso wie super Schnäppchen im City Outlet.