Katze wiederholt Opfer eines Tierquälers - Zeugen gesucht

Etliche Male ist eine Katze in Sierning (Bezirk Steyr-Land) bereits Opfer eines Tierquälers geworden, nun ermittelt die Polizei: Laut seiner Besitzerin wurde "Maxi" in den vergangenen vier Wochen zweimal wöchentlich am Rücken mit Öl, vermutlich dem für Katzen giftigen Teebaumöl, eingeschmiert. Zudem soll das Tier bereits im Sommer zweimal von einem Unbekannten am Bauch rasiert worden sein. Die Polizeiinspektion Sierning bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4153.