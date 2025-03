LASK peilt im Meistergruppen-Kampf Sensation an

Um alle Zweifel im Kampf um ein Meistergruppe-Ticket auszuräumen, benötigt der LASK am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) bei Meister Sturm Graz dringend einen Sieg. Das Problem: Seit der Saison 2020/21 gelang dies in acht Begegnungen nur zweimal.

Alles, was Sie über die Partie zwischen SK Sturm Graz und LASK am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der SK Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga seit drei Spielen gegen den LASK ungeschlagen (2S 1U) – zuletzt von April bis Nov. 2021 so lange (2S 2U). Die Grazer trafen in den letzten acht BL-Duellen gegen den LASK immer (insg. 12 Tore) – eine längere Trefferserie gelang zuletzt von November 1999 bis November 2008 (12 in Serie).

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga die letzten drei Heimspiele gegen den LASK und blieb dabei ohne Gegentor. Vier BL-Heimsiege in Folge gelangen Sturm gegen den LASK zuletzt von April 2000 bis Juli 2007, in vier BL-Heimspielen in Folge blieben die Grazer gegen die Linzer Athletiker noch nie ohne Gegentor.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann 13 der ersten 21 Spiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – wie in der Meistersaison 2023/24. 14 Siege im Grunddurchgang holte der SK Puntigamer Sturm zuvor nur in der Saison 2022/23.

Der LASK holte in der ADMIRAL Bundesliga aus den fünf Spielen in diesem Frühjahr die meisten Punkte (11). Das sind um vier (FC Blau-Weiß Linz) bzw. acht (SK Rapid) Punkte mehr als die beiden verbliebenen Kontrahenten um einen Platz in der Meistergruppe im Jahr 2025 holten. Der LASK ist 2025 in der Bundesliga ungeschlagen – wie sonst nur der FC Red Bull Salzburg (2S 3U – 10 Punkte).

Der LASK holte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 17 Punkte nach Rückständen – so viele wie kein anderes Team. Sechs dieser 17 Punkte holte der LASK in den letzten beiden Spielen in Runde 20 in Klagenfurt und Runde 21 gegen die WSG Tirol – beide Male 2:1 nach 0:1-Rückstand. Nach 0:1-Rückständen gewann der LASK in dieser BL-Saison bereits fünfmal – alleiniger Höchstwert und so oft gelang dies den Linzer Athletikern in der Bundesliga-Historie sonst nur 1979/80 (auch 5-mal).