Kinderschutz mit Stimme: 10 Jahre MOVERZ

Seit 10 Jahren stärkt das Projekt MOVERZ die Mitbestimmung junger Menschen in Oberösterreich.

OÖ. Seit 2015 setzt das Projekt MOVERZ Maßstäbe in der Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreichs. Der Beteiligungsprozess wird in über 70 sozialpädagogischen Wohngruppen gelebt – mehr als 700 Kinder und Jugendliche wurden bisher aktiv eingebunden. Ziel ist es, junge Menschen in Entscheidungen einzubeziehen, ihre Perspektiven ernst zu nehmen und demokratische Mitgestaltung zu fördern.

„Partizipation ist kein Zusatz, sondern gesetzlicher Auftrag und pädagogische Haltung“, so Landesrat Martin Winkler beim Beteiligungsfest am Pleschingersee. Für 2025 stehen rund 264.000 Euro aus dem Kinder- und Jugendhilfebudget zur Verfügung.