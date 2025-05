Kirchenwirt am Pöstlingberg sucht neuen Pächter

Die Gastrolandschaft am Linzer Pöstlingberg verändert sich.

Linz. Der Kirchenwirt am Pöstlingberg sucht einen neuen Pächter. Stefan Haudum und Alexander Ruetz führen mit ihrem Team den Gasthof: „Ich möchte mich nach 13 Jahren verändern", sagt Haudum im weekend-Interview. Wer den Kirchenwirt übernimmt, übernimmt automatisch ein Grundgeschäft, erzählt Haudum: „Wenn du nach Graz fährst, schaust du dir den Uhrturm an, in Linz den Pöstlingberg. Wir machen 90 Prozent mit Tourismus-Kundschaft, zu uns kommen viele Amerikaner mit Schiffen, viele Radfahrer, viele durch die Kirche – Wallfahrten, Firmung, Erstkommunion.“

Die Gastrolandschaft am Linzer Pöstlingberg verändert sich: Die ehemalige Fotogalerie Hartlauer am Pöstlingberg 12 wurde zum Eventlokal. Das P12 mit dem Traumausblick kann man für Hochzeiten, Partys, etc. mieten.