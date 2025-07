Klangwolke ruft zum Mitmachen auf

100.000 Besucher werden wieder im Donaupark erwartet.

Linz. Die Linzer Klangwolke mit dem Titel „Urban Pulse“, die am 6. September 2025 statt findet, ruft zum Mitmachen auf. Der Rhythmus der Stadt soll hör- und sichtbar werden. Die Einsendungen sollen Teil der Inszenierung im Donaupark auf der großen Bühne werden. Die Klangwolke wird auch live auf ORF ON übertragen. Die Linzer sollen die kraftvolle Energie der Industrie ebenso hören wie das ruhige Fließen der Donau. Der Soundtrack zur Multimedia-Show stammt vom oberösterreichischen Komponisten Johannes Berauer. Er hat den Herzschlag der Stadt in Töne verwandelt und ein beeindruckendes Orchesterwerk geschaffen, das vom Bruckner Orchester Linz eingespielt wird.

© Getty

Auf der Brucknerhaus-Website findet man eine Anleitung zur Urban Pulse-Rhythmchallenge mit frei wählbarem Schlagwerk. Das Ergebnis – ein Hochformat-Video – kann noch bis 15. August hochgeladen werden. Betont wird, dass nicht Perfektion, sondern die Begeisterung zählt.