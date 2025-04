Kritik an Medizin-Aufnahmetest

Der Test decke „nicht alle für den Arztberuf relevanten Themenfelder optimal ab".

Es brauche eine Adaptierung des Aufnahmetests, um „die besten jungen Persönlichkeiten“ für das Medizinstudium zu finden, hieß es am Montag von der Ärztekammer und dem Roten Kreuz Oberösterreich. Von den Tausenden die durchfallen seien auch viele dabei, die geeignet wären.

320 Plätze für 2.000 Bewerber

Auf 320 Plätze kommen rund 2.000 Bewerber. Jeder, der in Linz Medizin studieren möchte, hat auch ähnlich geringe Chancen den Aufnahmetest zu schaffen, wie in Wien, Graz und Innsbruck. „Viele hochqualifizierte und bestens geeignete“ Bewerber würden so auf der Strecke bleiben. Weil der Test „nicht alle für den Arztberuf relevanten Themenfelder optimal abdeckt", wird nun gefordert, dass es zu einer Anpassung an die aktuellen Herausforderungen kommt.