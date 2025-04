× Linz AG garantiert Strom und Erdgaspreis

Die Garantie wird von 30. September 2025 bis 31. März 2026 verlängert.

Die Linz AG setzt ihre Strategie der hohen Versorgungssicherheit zu fairen, stabilen Tarifen fort. Aktuell verlängert das Unternehmen die bestehende Garantie bei Strom und Erdgas inklusive gültiger Rabatte noch einmal deutlich über die nächste Heizsaison hinaus. Die Garantie, von der alle Strom- und Erdgaskunden der Linz AG profitieren, wird von 30. September 2025 bis 31. März 2026 verlängert.

Einzige Erhöhung erfolgte am 1. Juli 2022

Die letzte und einzige Erhöhung seit Beginn der Energiekrise erfolgte bei Strom am 1. Juli 2022 und bei Erdgas am 1. Oktober 2022. Der Linz AG-Aufsichtsratsvorsitzende Bürgermeister Dietmar Prammer sagt dazu: „Als unser Paradeunternehmen der Daseinsvorsorge trägt die Linz AG eine hohe Verantwortung sowohl bei Versorgungssicherheit als auch bei der Leistbarkeit des Angebots. Es freut mich, dass wir die gemeinsam mit der Linz AG gesetzten Ziele der Preisstabilität über alle Geschäftsbereiche hinweg einhalten konnten und können. Dies auch in herausfordernden Zeiten, die wir alle seit Längerem erleben. Mit der Fortsetzung ihrer Preisgarantie für Strom und Erdgas setzt die Linz AG ein wichtiges Signal der Stabilität und Verlässlichkeit.“

© Linz AG/KK ×

Der Linz AG-Erdgaspreis (Energiearbeitspreis) beträgt 6,30 ct/kWh netto. Der Preis basiert auf einer Rabattierung, die ebenfalls verlängert und automatisch auf der Rechnung gutgeschrieben wird. Der Stromtarif (Energiearbeitspreis) der allermeisten Kunden der Linz AG liegt bei 15,45 ct/kWh netto.