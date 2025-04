Große Ostereiersuche in Linz

Gesucht wird am Freitag und Samstag. Wer ein Ei Findet, bekommt eine kleine Aufmerksamkeit.

Das Osterfest steht vor der Tür. Gut vorbereitet auf das Fest zeigen sich auch die Linzer Genussmärkte, die mit österlichen Produkten und Leckerbissen aufwarten. Und die Linzer sowie die zahlreichen Marktgäste aus dem Umland haben dabei wahrlich eine große Auswahl. Die Palette der Produkte reicht von Osterschinken über Lamm, frischen Frühlingsblumen bis hin zu köstlichen Osterstriezeln.

Ostereiersuche und kleine Überraschungen

Am Freitag und Samstag sind alle Marktbesucher eingeladen, bei einer fröhlichen Ostereiersuche mitzumachen. Auf den städtischen Märkten werden an diesen Tagen bunte Ostereier versteckt – wer eines findet, darf sich über eine kleine Überraschung freuen. „Mit dieser Aktion wird Ostern zu einem Familienfest, das Jung und Alt begeistern kann. Wir möchten damit die Osterzeit auf besondere Weise feiern und Besucherinnen und Besuchern eine kleine Freude bereiten – ganz im Zeichen regionaler Vielfalt, Herzlichkeit und Frühlingsstimmung. Eine ideale Gelegenheit also, um den Marktbesuch an den Tagen rund um Ostern zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen“, so Marktstadtrat Martin Hajart.

Und so funktioniert es: Die Ostereier sind direkt bei den Verkaufsständen der Händler zu finden – mal etwas sichtbarer, mal etwas versteckter. Wer ein Ei entdeckt, wendet sich einfach an den jeweiligen Standbetreiber und erhält dort eine kleine Aufmerksamkeit als Ostergruß. Die Ostereiersuche findet am Freitag am Stadtmarkt (8 bis 12 Uhr) und Bindermichl (7 bis 12 Uhr) statt. Am Samstag am Südbahnhofmarkt (8 bis 12 Uhr), Markt Oed (6.30 bis 12 Uhr) sowie am Grünmarkt Urfahr (6 bis 12 Uhr).