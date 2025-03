Kunst- und Designmarkt in Linzer Tabakfabrik

130 Aussteller inmitten von Industrie-Charme.

Linz. Am Wochenende (22. und 23. März) findet in der Linzer Tabakfabrik wieder der Kunst- und Designmarkt statt. Künstler, Independent Labels, Nachwuchstalente und Junggastronomen laden auf 3000 m² zum Austauschen, Shoppen, Verweilen, Kaffee schlürfen, Musik lauschen und Atmosphäre genießen ein. Eine Produktvielfalt von Mode, Schmuck, Lifestyle, Accessoires über die Fotografie bis hin zu Kunst, Grafik, Produkt- und Möbeldesign garantiert Shoppingvergnügen abseits des Mainstream in einzigartiger Fabrikatmosphäre.

© Laubichler ×

Viele Designer nutzen hochwertige Restmaterialien und schonen so Ressourcen. Man kann sich spontan von Chris Laubichler tätowieren lassen und es finden Workshops statt: vom Pflanzen-Terrarium bauen über Stempelbau bis zu Makramee. An beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren frei.