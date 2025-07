Länger bleiben lohnt sich: „Show your Ticket“ bringt 20 % Rabatt

Neue Aktion: Mit Kultur- oder Sportticket 20 % Rabatt im Hotel Courtyard by Marriott Linz sichern.

Linz. Mit der neuen Aktion „Show your Ticket!“ setzen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und das Hotel Courtyard by Marriott Linz ein starkes Zeichen für die Verbindung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus: Wer eine Kultur-, Sport- oder Freizeitveranstaltung in Linz besucht, erhält am selben Tag 20 % Rabatt auf die tagesaktuelle Übernachtungsrate. Einfach das Ticket an der Rezeption vorzeigen – und profitieren. Das Angebot ist bis Jahresende gültig und soll Gäste motivieren, nach Veranstaltungen in Linz zu nächtigen statt sofort abzureisen.

Der Festivalsommer in Linz mit Events wie „Klassik am Dom“, dem Brucknerfest oder Ars Electronica zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher an – mit zusätzlichem Nächtigungspotenzial. General Manager Thomas Eder betont: „Diese Initiative stärkt Tourismus und Standort.“ Die Aktion ist direkt oder vorab im Courtyard buchbar – ein Gewinn für Gäste, Hotellerie und Stadtentwicklung.