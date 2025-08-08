Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mondsee
© Getty Images

Pachtverträge-Krimi

Land OÖ könnte Mondsee kaufen

08.08.25, 13:29
Teilen

Derzeit noch völlig unverbindliche Gespräche zwischen Land und Besitzerin. 

Mondsee. Die Pachtvertragskündigungen am Mondsee hat gefühlt sogar die dor tlebenden Enten aufgeschreckt. Die Eigentümerin des Mondsee - ja, der Grund des Sees ist in Privatbesitz - kündigte alle Pachtverträge. In dem Schreiben, das an alle Pächter erging, erklärte Eigentümerin Anna Mathyl, sie nehme ihr "gesetzliches Sonderkündigungsrecht" wahr.  

Gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten erklärte Eigentümer Anna Mathyl, dass sie die entstandene Unsicherheit verstehe, aber „faire Konditionen“ wolle. Sie biete Gespräche an und wolle nun Verträge und Nutzung der Flächen abklären. 

Der Chef der landeseigenen Immobiliengesellschaft LIG OÖ hat von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) jetzt den Auftrag bekommen, mit Erbin Anna Mathyl in Kontakt zu treten. Geht es um einen Verkauf? "Wir suchen das Gespräch mit der Eigentümerin", bestätigt das Büro von LH Stelzer auf oe24-Nachfrage. Es gehe allerdings um vorerst völlig unverbindliche Gespräche. Man wolle sich über die Pläne der Besitzerin informieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden