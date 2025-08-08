Land OÖ könnte Mondsee kaufen

Derzeit noch völlig unverbindliche Gespräche zwischen Land und Besitzerin.

Mondsee. Die Pachtvertragskündigungen am Mondsee hat gefühlt sogar die dor tlebenden Enten aufgeschreckt. Die Eigentümerin des Mondsee - ja, der Grund des Sees ist in Privatbesitz - kündigte alle Pachtverträge. In dem Schreiben, das an alle Pächter erging, erklärte Eigentümerin Anna Mathyl, sie nehme ihr "gesetzliches Sonderkündigungsrecht" wahr.

Gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten erklärte Eigentümer Anna Mathyl, dass sie die entstandene Unsicherheit verstehe, aber „faire Konditionen“ wolle. Sie biete Gespräche an und wolle nun Verträge und Nutzung der Flächen abklären.

Der Chef der landeseigenen Immobiliengesellschaft LIG OÖ hat von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) jetzt den Auftrag bekommen, mit Erbin Anna Mathyl in Kontakt zu treten. Geht es um einen Verkauf? "Wir suchen das Gespräch mit der Eigentümerin", bestätigt das Büro von LH Stelzer auf oe24-Nachfrage. Es gehe allerdings um vorerst völlig unverbindliche Gespräche. Man wolle sich über die Pläne der Besitzerin informieren.