Südliche Landstraße
© Stadt Linz

Südlicher Teil

Landstraße in Linz: Neue Fußgängerzone wird zum bunten Wohnzimmer

17.09.25, 11:56
Teilen

Die Neugestaltung umfasst unter anderem neue Pflanztröge, Sitzgelegenheiten und Bodenbemalungen. 

Linz. Die Südliche Linzer Landstraße präsentiert sich ab sofort als Fußgängerzone und damit in neuem Gewand: Mit dem Abschluss der Bauarbeiten wurde der Straßenabschnitt zwischen Goethestraße und Scharitzerstraße dauerhaft zur Fußgängerzone umgestaltet. Farbenfrohe Sitzmöbel-Kombinationen, kreative Bodenbemalungen, Pflanztröge aus nachhaltigen Materialien und begrünte Aufenthaltsflächen schaffen ein lebendiges Umfeld, das Familien, Passant*innen und Geschäftsleute gleichermaßen anspricht. 

Ort der Begegnung für Familien und Wirtschaft

Die neugestaltete Zone versteht sich als Pilotprojekt innerhalb des Linzer Innenstadtkonzepts. Durch modulare Möblierung, deutlich mehr Stadtgrün und Angebote für Junge und Junggebliebene – etwa durch das Hüpffeld – wird nicht nur ein Beitrag zur Belebung des öffentlichen Raums geleistet, sondern auch ein Impuls für die lokale Wirtschaft gesetzt, indem zum Verweilen in diesem Teil der Landstraße angeregt wird. 47.800 Euro wurden investiert.

