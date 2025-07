Lehrer gesucht: Bedarf bei Sport, Informatik und Naturwissenschaften

Trotz offener Lehrerstellen bleibt die Bildungsdirektion zuversichtlich und startet neue Ausschreibungen.

OÖ. vor Ferienbeginn zieht die Bildungsdirektion Bilanz. Zwar sind noch nicht alle Lehrerstellen besetzt, doch man zeigt sich zuversichtlich. Nach zwei Ausschreibungsrunden soll eine dritte folgen, um etwa in Wels noch nötiges Personal zu gewinnen. Besonders gefragt sind Lehrkräfte für Sport, Informatik, Religion, Physik und Chemie. Die SPÖ warnt: Drei von vier Informatikstunden sowie mehr als die Hälfte der Turnstunden an Pflichtschulen würden von fachfremdem Personal gehalten. Das beeinträchtige die Unterrichtsqualität. Positiv: Oberösterreichs AHS-Maturanten erzielten heuer österreichweit die meisten Einser in Mathematik.