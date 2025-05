Lehrlinge führen eine Woche lang BILLA-Filiale in der Shopping City Wels

20,8 Prozent aller Lehrlinge Österreichs erhalten ihre Berufsausbildung in Oberösterreich.

OÖ. Oberösterreich ist das Wirtschaftsbundesland Nummer 1 in Österreich. Ein

wesentlicher Erfolgsfaktor sind die gut ausgebildeten Fachkräfte in unserem

Bundesland. Damit hat gerade auch die Lehre mit ihrer Vielfalt an Möglichkeiten

und Optionen einen besonderen Stellenwert in Oberösterreich: „Mit der Lehre

erhalten Jugendliche nicht nur eine fundierte praktische und theoretische

Ausbildung, vielmehr werden dabei auch die Fach- und Führungskräfte von

morgen ausgebildet“, zeigt sich Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP)

überzeugt. Mit Stichtag 30. April 2025 waren in Oberösterreich insgesamt 20.234 Lehrlinge

in Ausbildung.

Um noch mehr Jugendliche von den Vorteilen einerLehrlingsausbildung zu überzeugen, gehen immer mehr Unternehmeninnovative Wege – so auch BILLA mit der Aktion „Lehrlinge führen Märkte“.„Hier wird Jugendlichen aufgezeigt, wie viele Karrieremöglichkeiten sich miteiner Lehre bieten – bis hin zu Führungsfunktionen. Bei der Aktion ‚Lehrlingeführen Märkte‘ bekommen die Lehrlinge schon sehr früh die Vielfalt an Chancenund Möglichkeiten aufgezeigt, die ihnen offenstehen“, stellt LandesratAchleitner anlässlich eines Besuchs der BILLA-Filiale in der Shopping CityWels fest. Dort leiten 27 Lehrlinge in dieser Woche den gesamten Marktbetrieb.